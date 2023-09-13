Астрономи знайшли галактику із «зав'язочкою»

Вона знаходиться на відстані 56 мільйонів світлових років від нас.

Астрономи виявили незвичайну галактику. Як повідомляє Science Alert, об'єкт, який на перший погляд здавався звичайною спіральною галактикою, зробив вченим сюрприз, інформує ZN.ua.

Астрономи знайшли галактику із «зав'язочкою»
У далекої галактики знайшли кільце з пилу та газу
© J. English (U.Manitoba), with support of T. Jarrett (UCT) and the WALLABY team: ATNF/ASKAP:Suburu/Hyper Suprime Camera

Виявилося, що NGC 4632, яка знаходиться на відстані 56 мільйонів світлових років від нас, оточена величезним кільцем газу, що охоплює її під кутом до галактичної площини. Досі виявити це кільце не вдавалося, оскільки воно невидиме у більшій частині спектру і спостерігається лише в радіотелескопах.

Це відкриття дозволяє віднести NGC 4632 до надзвичайно рідкісного типу галактик із полярними кільцями. Воно може стати свідченням того, що такі галактики зустрічаються не так рідко, як передбачалося. Ймовірно, що до цього вчені дивилися на них не так.

«Результати показують, що близько 1-3% оточуючих галактик можуть мати газоподібні полярні кільця, що набагато вище, ніж передбачають оптичні телескопи. Галактики з полярними кільцями можуть бути поширенішими, ніж вважалося раніше», - заявив астрофізик Натан Дег з Університету Квінса в Канаді.

Галактики з полярними кільцями виглядають так, як випливає з назви. Це галактики з кільцями з матеріалу: пилу, газу та зірок, які обертаються навколо полюсів або близько до них навколо галактичної площини. Як такі кільця з'явилися, поки що невідомо, але існують дві провідні версії їхнього походження.

Перша – матеріал рухається космічним павутинням через міжгалактичний простір і потрапляє на орбіту навколо галактики, стаючи її частиною. Друга – найімовірніша – полягає в тому, що кільце складається з матеріалу, «здобутого» з іншої галактики, яка наблизилася до володарки кільця.

В ході дослідження вчені вивчили дані, зібрані в рамках огляду всього неба Widefield ASKAP L-діапазону (WALLABY), проведеного з використанням австралійського комплексу Pathfinder з масивом квадратних кілометрів, потужного радіотелескопа, розташованого в пустелі Західної Австралії. Мета WALLABY - обстежити сотні тисяч галактик на південному небі, щоб скласти карту розподілу їхнього газу.

За словами вчених, вони ідентифікували 600 галактик, з яких дві мали полярні кільця. Це відкриття не дозволило дослідникам відразу зрозуміти, звідки такі кільця беруться, але виявлення двох подібних галактик свідчить про те, що таких об'єктів у Всесвіті може бути набагато більше, ніж вважалося.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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