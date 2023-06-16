Астрономи виявили кухонну сіль на астероїді

Вона не могла з'явитись без присутності води.

Астрономи з Університету Арізони вивчили зразки астероїда Ітокава та знайшли на них сліди кухонної солі. І вона не могла з'явитись без присутності води, повідомляє New Atlas , інформує ZN.ua .

У зразках астероїда Ітокава знайшли кухонну сіль © JAXA

«Гранули виглядають так само, якби ви взяли кухонну сіль вдома і помістили її під електронний мікроскоп. Це милі квадратні кристали», - заявив провідний автор дослідження Том Зега з Місячної та планетарної лабораторії Університету Арізони.

Вчені продовжують шукати відповідь на питання про те, як зародилося складне життя на Землі. Тому виявлення кристалів, які можуть виникнути тільки в присутності рідкої води, є ще одним аргументом на користь теорії про те, що астероїди відіграли важливу роль у появі життя на нашій планеті.

Більш того, вивчений метеорит є звичайним хондритом, що є фрагментом астероїда Ітокава. Вважається, що у певний момент цей «космічний камінь» відокремився від більшого небесного тіла. Ітокава є астероїдом S-типу, і цей тип астероїда, ні ці хондрити зазвичай містять водоносних мінералів.

«Довгий час вважалося, що звичайні хондрити – малоймовірне джерело води на Землі. Наше відкриття хлориду натрію говорить нам про те, що ця популяція астероїдів може містити набагато більше води, аніж ми думали», — заявив Зега.

Хоча хлорид натрію було знайдено у зразках астероїда і раніше, вчені не можуть виключити його появу після контакту із Землею. Новий зразок був захоплений станцією "Хаябуса" і очищений від забруднень, і з його допомогою вчені підтвердили присутність кухонної солі на астероїді Ітокава.