Астрономи виявили найшвидшу «зірку-втікачку» у Чумацькому Шляху

Дослідникам вдалося знайти навіть два світила-рекордсмена.

Вчені виявили ще шість «зірок-втікачок» у Чумацькому Шляху, серед яких – найшвидше подібне світило, знайдене в нашій галактиці. Як повідомляє Science alert , насправді дослідники знайшли дві зірки-рекордсменки, які виявилися набагато швидшими, ніж інші відомі світила, інформує ZN.ua .

Вчені знайшли надшвидку "зірку-втікачку" © NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Так, швидкість зірки J1235 становить 1694 кілометри на секунду; а J0927 рухається з неймовірною швидкістю 2285 кілометрів на секунду.

Нововідкриті об'єкти є тим, що відомо як гіперзвукові зірки. На думку вчених, вони стали наслідком вибуху наднових Ia — «стандартних свічок», якими вчені вимірюють Всесвіт.

Щоразу, коли зірки вибухають, сила вибуху викидає до космосу їхні залишки, що рухаються на високих швидкостях. Вважається, що гіперзвукові зірки з'являються в результаті вибуху наднових, які дають зірці більший поштовх, ніж зазвичай. Цей сценарій пояснює, що відбувається під час вибуху наднової типу Іа.

Швидкість гіперзвукових зірок перевищує тисячу кілометрів на секунду. Якщо врахувати, що для того, щоб вийти за межі Чумацького Шляху, об'єкт має подорожувати на швидкості 550 кілометрів на секунду, такі зірки приречені на те, щоби покинути нашу галактику.

Але вчені не знають, скільки таких об'єктів існує, а також те, чи щоразу вибух наднового типу Ia породжує гіперзвукову зірку. Але нове відкриття свідчить про те, що подібні надшвидкісні зірки є частішим явищем, ніж передбачалося.

Більше того, у Чумацькому Шляху мають зустрічатися такі зірки, які прибули з інших галактик.

Варто зазначити, що в нашій галактиці існують і швидші зірки, але їхнє походження відрізняється. Світила, що обертаються навколо надмасивних чорних дір, можуть розвивати неймовірну швидкість, найшвидша з них рухається на швидкості 24 тисячі кілометрів на секунду. Але такі зірки гравітаційно пов'язані з чорною дірою та не збираються залишати галактику.