Астрономи знайшли дві планети, які рухаються однією орбітою

Ймовірно їм вдалося виявити «троянську планету».

Астрономи заявили про те, що їм уперше виявити дві планети, що обертаються навколо зірки по одній орбіті. Вони спостерігали цей процес у новонародженій планетній системі на відстані 370 світлових років від нас, повідомляє Science Alert.

Ймовірно, що планети ділять одну орбіту © Европейская Южная Обсерватория

Такі об'єкти, розташовані на одній орбіті, називаються троянськими планетами, для екзопланет – «екзотроянами». Цю назву дали на честь троянських астероїдів, які ділять орбіту Юпітера, знаходячись у гравітаційно-стабільних точках уздовж неї, інформує ZN.ua .

Теоретично існування подібних планет було передбачено вже давно, але виявити підтвердження існування вдалося тільки зараз.

Система, в якій було зроблено відкриття, вже була відома, вона позначається PDS-70. Саме тут вчені вперше виявили сліди формування не однієї, а двох екзопланет. Це газові гіганти-немовлята, яких назвали PDS-70b та PDS-70c. Тут також було знайдено свідчення формування диска навколо однієї з протоекзопланет, PDS-70c.

Тепер вчені виявили тьмяну пляму, яка обертається по одній орбіті з PDS-70b. Розрахунки показали, що маса об'єкта, хоч би чим він був, перевищує масу Місяця вдвічі. Хоча виявлення планети ще не підтверджено, вчені вже вважають відкриття перспективним.

Об'єкт знаходиться на Точці Лагранжа. Кожна система з двох тіл має п'ять таких точок: три лінії (L1, L2 і L3), що з'єднує два тіла, і дві (L4 і L5) на орбіті меншого тіла. Це кишені простору, де гравітаційна взаємодія між двома тілами врівноважується доцентровою силою, необхідною для того, щоб менше тіло рухалося разом з ними.

Троянські астероїди Юпітера зосереджені у точках L4 та L5. Земля також має кілька троянських астероїдів. Крім того, у Точках Лагранжа розташовуються космічні обсерваторії. Логічно припустити, що в цій зручній кишені може бути і щось більше. Але доказів цього поки що не було.

Але тепер його виявили у точці L5 системи PDS-70.