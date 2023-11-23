Астрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системи

Це найближчий схожий на Землю світ до нашої системи.

Астрономи підтвердили, що навколо червоного карлика, розташованого за 22 світлові роки від Сонця, обертається планета, схожа на Землю. Це найближчий до нашої Сонячної системи землеподібний світ, знайдений наразі, повідомляє Science Alert.

Схожу на Землю планету знайшли недалеко від нас © Европейская Южная Обсерватория

Екзопланета отримала позначення LTT 1445 Ac, її маса в 1,37 рази більша, ніж у Землі, а радіус – в 1,07 раза. Маючи дані про радіус та масу планети, вчені визначили, що щільність світу становить 5,9 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, Земля має щільність 5,51 г на кубічний сантиметр. Це говорить про те, що LTT 1445 Ac, ймовірно, є кам'янистою екзопланетою, дуже близькою до Землі за розміром та складом, інформує ZN.ua .

Водночас, на її поверхні надто спекотно для підтримки життя. Але те, що планета знаходиться так близько до нас, робить її чудовим об'єктом вивчення того, як розвиваються інші світи.

Вперше дані про існування LTT 1445 Ac були отримані за допомогою телескопа TESS у 2021 році. Але спостереження за нею були ускладнені, тому вчені змогли не відразу отримати всі відомості про неї.

Зірка, навколо якої обертається планета, є доволі незвичайною. Вона входить у систему із трьох світил, які гравітаційно пов'язані один з одним.

Материнська зірка планети тьмяніша і холодніша за Сонце.Але LTT 1445 Ac здійснює оберт навколо свого світила всього за 3,12 дня. Це означає, що температура її поверхні піднімається до 260 градусів Цельсія.

Подальше вивчення об'єкта допоможе вченим зрозуміти, як формуються екзопланети, схожі на Землю. А це допоможе дослідникам зрозуміти, наскільки ймовірною є поява життя ще десь за межами нашої планети.