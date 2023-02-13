2023-02-13
NASA показало фото найбільшої спіральної галактики
Вона простягається на цілих 522 тисячі світлових років, інформує
Це найбільша спіральна галактика у Всесвіті© NASA
NASA показало знімок галактики NGC 6872, яка є найбільшою з відомих спіральних галактик у Всесвіті. Як повідомляє
NGC 6872 – це спіральна галактика з перемичкою, але зовні вона відрізняється від нашого Чумацького Шляху. Галактика має дво довгих зіркові «відростки», які виходять з її протилежних кінців.
Фаїна Вауліна, ZN.ua