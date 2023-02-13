NASA показало фото найбільшої спіральної галактики

Вона простягається на цілих 522 тисячі світлових років, інформує ZN.ua.

NASA показало фото найбільшої спіральної галактики
Це найбільша спіральна галактика у Всесвіті
© NASA

NASA показало знімок галактики NGC 6872, яка є найбільшою з відомих спіральних галактик у Всесвіті. Як повідомляє Space.com, об'єкт простягається на цілих 522 тисячі світлових років.

NGC 6872 – це спіральна галактика з перемичкою, але зовні вона відрізняється від нашого Чумацького Шляху. Галактика має дво довгих зіркові «відростки», які виходять з її протилежних кінців.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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