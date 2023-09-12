NASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життя

Але відкриття ще потрібно підтвердити.

Вчені NASA завили про виявлення на далекій екзопланеті рідкісного океану, а також можливі хімічні ознаки існування життя, повідомляє The Guardian. За словами дослідників, на планеті K2-18 b зафіксували сліди диметилсульфіду, який до цього був виготовлений лише життям на Землі. Водночас це відкриття поки не підтверджено, інформує ZN.ua.

NASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життя
На планеті може існувати глобальний океан
© Европейская Южная Обсерватория

Відкриття було зроблено за допомогою телескопа "Джеймс Вебб". Він спостерігав за екзопланетою, що знаходиться на відстані 120 світлових років від нас у сузір'ї Лева. Планета представляла інтерес для вчених, які проаналізували попередні дані, отримані телескопами «Кеплер» і «Хаббл».

Вчені відзначають, що маса планети майже в дев'ять разів більша, ніж маса Землі. Потенційно вона має багату воднем атмосферу, а її поверхня покрита глобальним океаном. На його існування вказують хімічні властивості планети.

"Достатня кількість метану і вуглекислого газу, а також брак аміаку підтверджують гіпотезу про те, що під багатою воднем атмосферою в K2-18 b може існувати водний океан", - заявили в NASA.

Більше того, вчені виявили потенційні сліди існування в атмосфері молекул диметилсульфіду (DMS). До цього цю речовину знаходили тільки на Землі, її виробляє життя на нашій планеті.

"Основна частина DMS в атмосфері Землі виділяється з фітопланктону в морському середовищі", - заявили представники агентства.

Але наявність DMS поки не було підтверджено, необхідні подальші спостереження телескопа "Джеймс Вебб".

Планета обертається навколо холодної карликової зірки K2-18 і знаходиться в населеній зоні, тобто на відстані, яка передбачає існування рідкої води. У NASA вважають, що внутрішня структура планети включає велику мантію. Ймовірно також, що планета має велику атмосферу і поверховий океан. Разом з тим існує ймовірність, що цей океан занадто гарячий, щоб бути придатним для життя.

Планету відкрили у 2015 році за допомогою телескопа «Кеплер», але більш просунуті інструменти «Джеймса Вебба» дозволили провести більш детальний аналіз.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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