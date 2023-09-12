NASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життя

Але відкриття ще потрібно підтвердити.

Вчені NASA завили про виявлення на далекій екзопланеті рідкісного океану, а також можливі хімічні ознаки існування життя, повідомляє The Guardian . За словами дослідників, на планеті K2-18 b зафіксували сліди диметилсульфіду, який до цього був виготовлений лише життям на Землі. Водночас це відкриття поки не підтверджено, інформує ZN.ua .

На планеті може існувати глобальний океан © Европейская Южная Обсерватория

Відкриття було зроблено за допомогою телескопа "Джеймс Вебб". Він спостерігав за екзопланетою, що знаходиться на відстані 120 світлових років від нас у сузір'ї Лева. Планета представляла інтерес для вчених, які проаналізували попередні дані, отримані телескопами «Кеплер» і «Хаббл».

Вчені відзначають, що маса планети майже в дев'ять разів більша, ніж маса Землі. Потенційно вона має багату воднем атмосферу, а її поверхня покрита глобальним океаном. На його існування вказують хімічні властивості планети.

"Достатня кількість метану і вуглекислого газу, а також брак аміаку підтверджують гіпотезу про те, що під багатою воднем атмосферою в K2-18 b може існувати водний океан", - заявили в NASA.

Більше того, вчені виявили потенційні сліди існування в атмосфері молекул диметилсульфіду (DMS). До цього цю речовину знаходили тільки на Землі, її виробляє життя на нашій планеті.

"Основна частина DMS в атмосфері Землі виділяється з фітопланктону в морському середовищі", - заявили представники агентства.

Але наявність DMS поки не було підтверджено, необхідні подальші спостереження телескопа "Джеймс Вебб".

Планета обертається навколо холодної карликової зірки K2-18 і знаходиться в населеній зоні, тобто на відстані, яка передбачає існування рідкої води. У NASA вважають, що внутрішня структура планети включає велику мантію. Ймовірно також, що планета має велику атмосферу і поверховий океан. Разом з тим існує ймовірність, що цей океан занадто гарячий, щоб бути придатним для життя.

Планету відкрили у 2015 році за допомогою телескопа «Кеплер», але більш просунуті інструменти «Джеймса Вебба» дозволили провести більш детальний аналіз.