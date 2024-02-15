У марсохода Perseverance виникли проблеми на Червоній планеті

Проблеми виникли з інструментом, що дозволяє роверу стріляти лазерами.

Perseverance поки не може використовувати свій лазер © NASA

Марсохід Perseverance ризикує втратити здатність стріляти по марсіанських каменях за допомогою лазера. Минулого місяця один із його інструментів почав працювати зі збоями, повідомляє Gizmodo, інформує ZN.ua .

Одна з двох кришок SHERLOC, інструмента, встановленого на кінці руки робота для пошуку мікроскопічних особливостей каменів, частково відкрилася. І це заважає марсоходу збирати наукові дані. Кришки запобігають накопиченню пилу на камерах інструменту, що допомагає Perseverance шукати мінерали та органічні сполуки, які вважаються будівельними блоками життя.

Команда місії виявила несправність 6 січня і з того часу працює над з'ясуванням причин її виникнення.

«Щоб краще зрозуміти поведінку двигуна кришки, команда посилала на прилад команди, які змінюють кількість енергії, що подається на нього», — заявили в NASA.

SHERLOC використовує камери, спектрометр та лазер для збору даних з марсіанських порід. Це один із семи наукових інструментів марсоходу, разом із помічником WATSON він досліджує камені Марса у пошуках мінералів у мікроскопічних породах.

Зазвичай Perseverance бере камінь, сканує його частину за допомогою лазера SHERLOC, а потім робить знімок крупним планом за допомогою WATSON. З моменту прибуття на Червону планету марсохід покладався на цей дует інструментів.

Однак оскільки одна з кришок SHERLOC частково відкрита, Perseverance не може використовувати свій лазер і не може зібрати дані спектроскопії. Потенційно це може перешкодити основній меті ровера – пошуку слідів життя в минулому Марса.