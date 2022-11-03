Клімат Європи тепліє вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті

Згідно з доповіддю Всесвітньої метеорологічної організації (СМО), за останні 30 років температура в Європі зростала більш ніж удвічі швидше, порівняно із середньосвітовими показниками, пише the Guardian .

Наслідки цього потепління вже помітні: по всьому континенту спостерігаються посухи, лісові пожежі та танення льодів. Доповідь "Стан клімату в Європі", підготовлена спільно зі службою ЄС "Коперник", попереджає, що при збереженні тенденції до потепління виняткова спека, лісові пожежі, повені та інші наслідки порушення клімату позначатимуться на суспільстві, економіці та екосистемах.