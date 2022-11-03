Клімат Європи тепліє вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті

Тенденція швидшого потепління за останні 30 років може призвести до виняткової спеки, лісових пожеж та повеней, попереджають вчені, інформує ZN.ua.

Згідно з доповіддю Всесвітньої метеорологічної організації (СМО), за останні 30 років температура в Європі зростала більш ніж удвічі швидше, порівняно із середньосвітовими показниками, пише the Guardian.

Наслідки цього потепління вже помітні: по всьому континенту спостерігаються посухи, лісові пожежі та танення льодів. Доповідь "Стан клімату в Європі", підготовлена спільно зі службою ЄС "Коперник", попереджає, що при збереженні тенденції до потепління виняткова спека, лісові пожежі, повені та інші наслідки порушення клімату позначатимуться на суспільстві, економіці та екосистемах.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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