Зміни клімату змушують риб мігрувати до полюсів – вчені

Риби шукають прохолодніші води.

Глобальне потепління змушує більшість видів морських риб шукати більш прохолодні води, рухаючись ближче до Північного та Південного полюсів. Або вони починають йти на більші глибини, повідомляє Університет Глазго, інформує ZN.ua.

Зміни клімату змушують риб мігрувати до полюсів – вчені
Зміни клімату впливають на морських риб
© pixabay/dmncwndrlch

Для морських мешканців, таких як риби, температура оточуючої води відіграє важливу роль у підтримці багатьох систем організму. Зокрема, вона впливає на метаболізм, зростання та репродуктивну систему. Більш того, діапазон температур, придатних для виживання морських риб, дуже вузький, через що вони не можуть пристосуватися навіть до невеликих змін температур.

У ході дослідження вчені вивчили дані про 115 видів, які мешкають у всіх основних регіонах океану.

«Ми спостерігали разючу тенденцію, за якої види, що живуть у районах, які нагріваються швидше, також демонструють найшвидші зрушення у своєму географічному розподілі. Можливо, темпи потепління в деяких регіонах можуть бути надто високими для адаптації риб, тому переселення може бути їхньою кращою стратегією виживання. У той же час ми бачимо, що на їхню здатність робити це також впливають інші фактори, такі як рибальство, оскільки види, що комерційно експлуатуються, переміщуються повільніше», - заявила провідний автор дослідження Керолін Дамс.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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