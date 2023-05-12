Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті камінь, схожий на книгу

Ймовірно, він набув такої форми під дією води.

Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті щось незвичне – камінь, форма якого нагадує книжку. Як повідомляє Space.com, знахідка була зроблена на 3800 сол (марсіанський день) перебування ровера на Марсі, інформує ZN.ua.

Марсохід NASA знайшов на Червоній планеті камінь, схожий на книгу
Curiosity знайшов на Марсі камінь у формі книги
© NASA

За словами вчених, каміння формою, схожою на виявлений, зазвичай з'являється в результаті дії води, яка повільно тече поверхнею. Формування каменю відбулося мільярди років тому, коли клімат Марса був більш вологим.

Зараз же Червона планета набагато посушливіша. За словами вчених, після багатьох років впливу вітру м'якший матеріал розвіявся, залишився лише твердіший.

Curiosity досліджує марсіанський кратер Гейла з серпня 2012 року. За цей час він зміг знайти докази того, що в далекому минулому на Марсі існувала рідка вода, а також виявив потенційні свідчення того, що колись на Червоній планеті могло існувати органічне життя.

Наступна місія, марсохід Perseverance, досліджує кратер Єзеро, збираючи трубки зі зразками марсіанського ґрунту. Надалі їх планують доставити на Землю та вивчити у лабораторії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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