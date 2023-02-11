2023-02-11
Марсохід NASA знайшов сліди хвиль на Червоній планеті
Це сліди стародавнього озера, що колись існувало на Марсі, інформує
Сліди у камені Марса залишила вода© NASA
Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті породу, вкриту слідами хвиль. Це свідчення присутності стародавнього озера. Зазначається, що воно існувало в регіоні Червоної планети, який вважався сухішим, повідомляє
"Це найкраще свідчення наявності води та хвиль, яке ми бачили за всю місію", - сказав Ашвін Васавада, науковий співробітник проєкту Curiosity в Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua