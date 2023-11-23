Вдвічі вища за «Бурдж-Халіфу»: вчені випадково знайшли гігантську підводну гору

Вона знаходиться у Тихому океані.

Вчені, які досліджували морське дно недалеко від узбережжя Гватемали, виявили гору вдвічі вищу, ніж «Бурдж Халіфа» – найвища будівля у світі. За словами дослідників, гора переховувалась під морськими водами, повідомляє Live Science.

Висота підводної гори становить 1600 метрів © Schmidt Ocean Institute

Підводна гора - це геологічне утворення на дні моря, яке, як правило, є згаслим вулканом. Висота цієї гори становить 1600 метрів, вона знаходиться на глибині 2400 нижче за рівень моря, інформує ZN.ua .

«Підводна гора заввишки понад 1,5 кілометра, яка досі була прихована під хвилями, справді підкреслює, як багато ми ще маємо відкрити», — заявила у своїй заяві Джотика Вірмані, виконавчий директор Інституту океану Шмідта.

Гора займає площу 14 квадратних кілометрів і знаходиться у міжнародних водах Тихого океану, на відстані 156 кілометрів від вод Гватемали.

Дослідники виявили підводну гору за допомогою багатопроменевого сонара під час шестиденного переходу від Коста-Ріки до Східно-Тихоокеанського підняття — межі між шістьма тектонічними плитами, включаючи Тихоокеанську плиту на заході та Північноамериканську плиту на північному сході.

Підводні гори надзвичайно важливі, оскільки створюють кам'янисте місце існування для коралів, губок і безлічі безхребетних. Зазвичай в океані важко знайти тверду поверхню, більшість дна покрита пухкими мулистими відкладеннями.

Супутникові дані показують, що існує більше 100 тисяч недосліджених підводних гір, які будуть виявлені завдяки картографуванню морського дна, що продовжується.

«Повна карта морського дна є основним елементом розуміння нашого океану. Приємно жити в епоху, коли технології дозволяють нам уперше нанести на карту та побачити ці дивовижні частини нашої планети!», - сказала Вірмані.