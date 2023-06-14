«Листівка» з Марса: ровер Curiosity зробив знімки світанку та полудня на Червоній планеті

Марсохід попрощався з долиною, яку незабаром покине.

Марсохід Curiosity передав на Землю вражаючий знімок Червоної планети. Як повідомляє Phys.org, ровер зробив знімок регіону Marker Band Valley перш, ніж залишити його, інформує ZN.ua.

«Листівка» з Марса: ровер Curiosity зробив знімки світанку та полудня на Червоній планеті
На знімок потрапили ранок та полудень на Марсі
© NASA

З отриманих знімків фахівці зробили «листівку», додавши до двох чорно-білих панорам колір. Ровер зробив знімки 8 квітня о 9:20 та 15:40 за місцевим часом. Фахівці додали синій колір до знімка, зробленого вранці, а жовтий – до зображення, отриманого вдень.

Під час зйомки Curiosity знаходився біля підніжжя гори Шарп, яка височіє на п'ять кілометрів у кратері Гейла. Вдалині знаходиться долина Marker Band Valley, звивиста місцевість, в якій ровер знайшов сліди існування стародавнього озера. Крім того, на знімку можна роздивитися два пагорби: «Болівар» та «Глибока долина».

За словами вчених, глибини кольорам додає той факт, що в період зйомки на Марсі була зима, а отже, в повітрі було менше пилу.

«Марсіанські тіні стають гострішими й глибшими, коли пилу мало, і м'якшими, коли пилу багато», — заявив Дуг Еллісон з Лабораторії реактивного руху NASA.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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