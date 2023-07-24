Супутник Марса має впасти на планету: коли очікується катастрофа

За словами вчених, зіткнення є неминучим.

Нещодавно марсохід Perseverance зробив знімок затемнення Сонця Фобосом – одним із двох марсіанських супутників. І цей знімок може бути ще зловіснішим, оскільки, за прогнозами вчених, у майбутньому місяць вріжеться в Марс, повідомляє IFLScience, інформує ZN.ua.

Супутник Марса має впасти на планету: коли очікується катастрофа
У майбутньому Фобос має впасти на Марс
© European Space Agency

Вчені прогнозують, що Фобос – найближчий до планети супутник Марса, зближуватиметься з ним, доки не впаде на нього. А ось Деймос, навпаки, віддалятиметься, доки остаточно не покине марсіанську орбіту.

«Фобос наближається до Марса зі швидкістю 1,8 метра кожні сто років; з такою швидкістю він або вріжеться в Марс через 50 мільйонів років, або розпадеться, утворивши кільце», - йдеться на сторінці NASA про марсіанську місяць.

Як зазначили в агентстві, "вчені вже знають, що Фобос приречений". Супутник наближається до Марса і йому судилося врізатися в нього. І спостереження за затемненнями Сонця дозволило вченим краще розібратися у цій повільній загибелі Фобоса.

Місяць віддаляється від Землі зі швидкістю 3,78 сантиметри на рік. Це означає, що наші майбутні нащадки, якщо на планеті все ще існуватиме людство, не зможуть побачити повного сонячного затемнення, оскільки супутник буде надто малим. Згодом кількість і частота повних сонячних затемнень зменшуватимуться, і приблизно через 600 мільйонів років Земля востаннє зможе спостерігати повне затемнення Сонця.

Але й сам факт, що Місяць може повністю затьмарити зірку, є збігом. Сонце знаходиться в 400 разів далі від Землі, але воно і в 400 разів більше за супутник нашої планети. Але ще чотири мільйони років тому, до того, як Місяць вийшов на нинішню орбіту, він здавався в нічному небі втричі більшим, ніж зараз.

Але, згідно з прогнозами, Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю ще до того, як він остаточно покине нас.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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