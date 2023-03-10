2023-03-10
NASA показало знімки загадкових кіл на Марсі
Піщані дюни на Червоній планеті набули майже ідеально круглої форми, інформує
Кола - це незвичайні дюни на Марсі© NASA/JPL-Caltech/UArizona
Вчені-планетологи одержали знімок унікальних піщаних дюн на Марсі. Дюни часто зустрічаються на Червоній планеті, але така майже ідеально кругла форма - рідкість, повідомляє
Невелика асиметрія піщаних дюн показує, що круті схили орієнтовані на південь. Це означає, що пісок забирається в цьому напрямку, хоча марсіанські вітри мінливі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua