Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок «прелюдії» до наднової

Вчені за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» отримали знімки зірки Вольфа-Райє – одного з найяскравіших, наймасивніших і найшвидших світил у Всесвіті. Як повідомляє NASA, зображення зірки було отримано під час одного з перших спостережень, проведених телескопом у червні 2022 року.

На знімок потрапила зірка WR 124, яка знаходиться на відстані 15 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Стрільця.