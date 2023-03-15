Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок «прелюдії» до наднової

Зірка відноситься до типу найяскравіших світил у Всесвіті, інформує ZN.ua.

Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок «прелюдії» до наднової
"Джеймс Вебб" зробив знімок зірки Вольфа-Райє
© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Вчені за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» отримали знімки зірки Вольфа-Райє – одного з найяскравіших, наймасивніших і найшвидших світил у Всесвіті. Як повідомляє NASA, зображення зірки було отримано під час одного з перших спостережень, проведених телескопом у червні 2022 року.

На знімок потрапила зірка WR 124, яка знаходиться на відстані 15 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Стрільця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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