2023-03-15
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок «прелюдії» до наднової
Зірка відноситься до типу найяскравіших світил у Всесвіті, інформує
"Джеймс Вебб" зробив знімок зірки Вольфа-Райє© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team
Вчені за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» отримали знімки зірки Вольфа-Райє – одного з найяскравіших, наймасивніших і найшвидших світил у Всесвіті. Як
На знімок потрапила зірка WR 124, яка знаходиться на відстані 15 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Стрільця.
Фаїна Вауліна, ZN.ua