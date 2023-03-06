2023-03-06
Сузір'я супутників SpaceX та інших компаній заважають роботі телескопа «Хаббл» – вчені
На знімки телескопа все частіше потрапляють супутники, що пролітають, інформує
Сузір'я супутників заважає роботі телескопа "Хаббл"© NASA, ESA, Kruk et al
Робота телескопа «Хаббл», відомого своїми вражаючими знімками об'єктів у Всесвіті, опинилася під загрозою через запуск сузір'їв супутників. Вони пролітають перед телескопом і залишають сліди на фотографіях, які він робить, повідомляє
Вчені опублікували в журналі Nature Astronomy дослідження, в якому йдеться, що на все більшій кількості фотографій «Хаббла» з'являються сліди від супутників, що пролітають. Телескоп був запущений у 1990 році, відтоді на орбіті стало значно більше апаратів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua