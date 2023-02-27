2023-02-27
Крижані щити на полюсах Землі розпадуться швидше, ніж вважалося – вчені
Це станеться навіть якщо вдасться стримати глобальне підвищення температури, інформує
Крижані щити Землі можуть розтанути раніше, ніж передбачалося© pixabay/dassel
Вчені заявили про те, що навіть якщо людство зможе стримати підвищення глобальної температури в межах двох градусів Цельсія, крижані щити Гренландії та Антарктики продовжать незворотно танути, повідомляє
«Якщо ми пропустимо цю мету з викидів, крижані щити руйнуватимуться та танутимуть прискореними темпами, згідно з нашими розрахунками», — пояснює фізик-кліматолог Аксель Тіммерманн з Інституту фундаментальних наук у Кореї.
Фаїна Вауліна, ZN.ua