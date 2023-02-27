Крижані щити на полюсах Землі розпадуться швидше, ніж вважалося – вчені

Це станеться навіть якщо вдасться стримати глобальне підвищення температури, інформує ZN.ua.

Крижані щити на полюсах Землі розпадуться швидше, ніж вважалося – вчені
Крижані щити Землі можуть розтанути раніше, ніж передбачалося
© pixabay/dassel

Вчені заявили про те, що навіть якщо людство зможе стримати підвищення глобальної температури в межах двох градусів Цельсія, крижані щити Гренландії та Антарктики продовжать незворотно танути, повідомляє Science Alert.

«Якщо ми пропустимо цю мету з викидів, крижані щити руйнуватимуться та танутимуть прискореними темпами, згідно з нашими розрахунками», — пояснює фізик-кліматолог Аксель Тіммерманн з Інституту фундаментальних наук у Кореї.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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