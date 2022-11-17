Вчені розповіли про острів, який нагрівається найшвидше на планеті

Середня температура тут зростає на 2,7 градуса за Цельсієм за 10 років, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли про острів, який нагрівається найшвидше на планеті
Острів у Північному льодовитому океані нагрівається найшвидше на планеті
© senfil.net

Норвезькі дослідники з'ясували, що острів Карла XII, який розташовується в Північному льодовитому океані, є точкою, яка нагрівається найшвидше на Землі. Середня температура тут зростає на 2,7 градуса за Цельсієм за 10 років, йдеться в матеріалі Aljazeera.

Дослідники зазначають, що в середньому по планеті температура зростає на 0,2 градуса Цельсія за десятиліття, тобто, острів Карла XII нагрівається в 13 разів швидше, ніж інші регіони Землі. Восени ж, коли покрив морського льоду не відновився з такою швидкістю, як раніше, потепління досягло чотирьох градусів Цельсія.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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