Вчені розповіли про острів, який нагрівається найшвидше на планеті

Норвезькі дослідники з'ясували, що острів Карла XII, який розташовується в Північному льодовитому океані, є точкою, яка нагрівається найшвидше на Землі. Середня температура тут зростає на 2,7 градуса за Цельсієм за 10 років, йдеться в матеріалі Aljazeera.

Дослідники зазначають, що в середньому по планеті температура зростає на 0,2 градуса Цельсія за десятиліття, тобто, острів Карла XII нагрівається в 13 разів швидше, ніж інші регіони Землі. Восени ж, коли покрив морського льоду не відновився з такою швидкістю, як раніше, потепління досягло чотирьох градусів Цельсія.