2022-11-17
Вчені розповіли про острів, який нагрівається найшвидше на планеті
Середня температура тут зростає на 2,7 градуса за Цельсієм за 10 років, інформує
Острів у Північному льодовитому океані нагрівається найшвидше на планеті© senfil.net
Норвезькі дослідники з'ясували, що острів Карла XII, який розташовується в Північному льодовитому океані, є точкою, яка нагрівається найшвидше на Землі. Середня температура тут зростає на 2,7 градуса за Цельсієм за 10 років, йдеться в матеріалі
Дослідники зазначають, що в середньому по планеті температура зростає на 0,2 градуса Цельсія за десятиліття, тобто, острів Карла XII нагрівається в 13 разів швидше, ніж інші регіони Землі. Восени ж, коли покрив морського льоду не відновився з такою швидкістю, як раніше, потепління досягло чотирьох градусів Цельсія.
Фаїна Вауліна, ZN.ua