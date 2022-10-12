У марсохода Perseverance знову виникли проблеми зі збиранням зразків ґрунту

У марсохода Perseverance виникли нові проблеми зі збиранням зразків марсіанського ґрунту. Як повідомляє Space.com , 8-9 жовтня ровер зібрав 14 зразок породи, але не зміг помістити його в спеціальну трубку.

Фахівці місії зазначили, що зразок зберігається у спеціальному відсіку марсоходу, але необхідно виявити, як його можна перемістити у трубку та запечатати. Зразки ґрунту збирають для відправки на Землю, очікується, що це станеться у 2023 році.