2022-10-12
У марсохода Perseverance знову виникли проблеми зі збиранням зразків ґрунту
Апарату вдалося зібрати зразки, але не зміг наповнити трубку, інформує
Perseverance не зміг помістити 14 зразків ґрунту в трубку© NASA
У марсохода Perseverance виникли нові проблеми зі збиранням зразків марсіанського ґрунту. Як повідомляє
Фахівці місії зазначили, що зразок зберігається у спеціальному відсіку марсоходу, але необхідно виявити, як його можна перемістити у трубку та запечатати. Зразки ґрунту збирають для відправки на Землю, очікується, що це станеться у 2023 році.
Фаїна Вауліна, ZN.ua