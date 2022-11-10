Паралізовані люди знову змогли ходити завдяки новій методиці стимуляції нервів

Усіх добровольців було паралізовано після травми спинного мозку, інформує ZN.ua.

Паралізовані люди знову змогли ходити завдяки новій методиці стимуляції нервів
Стимуляція нейронів допомогла паралізованим людям ходити
© NeuroRestore

Вчені зі швейцарської дослідницької групи NeuroRestore використовували комбінацію електростимуляції та інтенсивної фізіотерапії, за допомогою яких відновили здатність ходити у дев'яти осіб із тяжкими травмами хребта. Як повідомляє Science Alert, всі вони страждали на тяжкий або повний параліч у результаті пошкодження спинного мозку.

Зазначається, що всі добровольці помітили покращення одразу і демонстрували їх протягом наступних п'яти місяців. Дослідникам вдалося точно визначити групи нервів, які необхідно стимулювати, за допомогою дослідів на мишах.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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