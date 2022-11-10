2022-11-10
Паралізовані люди знову змогли ходити завдяки новій методиці стимуляції нервів
Усіх добровольців було паралізовано після травми спинного мозку, інформує
Стимуляція нейронів допомогла паралізованим людям ходити© NeuroRestore
Вчені зі швейцарської дослідницької групи NeuroRestore використовували комбінацію електростимуляції та інтенсивної фізіотерапії, за допомогою яких відновили здатність ходити у дев'яти осіб із тяжкими травмами хребта. Як повідомляє
Зазначається, що всі добровольці помітили покращення одразу і демонстрували їх протягом наступних п'яти місяців. Дослідникам вдалося точно визначити групи нервів, які необхідно стимулювати, за допомогою дослідів на мишах.
Фаїна Вауліна, ZN.ua