У Новій Зеландії знайшли останки гігантського птаха, який харчувався тюленями: як він виглядав

У Новій Зеландії науковці знайшли останки велетенського птаха, який жив приблизно три мільйони років тому.

Про це повідомляє Livescience, інформує Апостроф .

Спочатку вчені виявили череп птаха у 2017 році, а два роки потому знайшли плечову кістку в іншому місці поруч скелі. Дослідники назвали нещодавно описаний вид Macronectes tinae.

Будучи першим виразним доказом вимерлого виду гігантських буревісників, Macronectes tinae пропонує палеонтологам зрозуміти, як еволюціонували його сучасні родичі. Хоча нині вимерлий M. tinae є частиною роду гігантських буревісників (Macronectes), насправді він був меншим за сучасні види Macronectes giganteus і Macronectes halli, які також мешкають у Південній півкулі.

Південний гігантський буревісник (Macronectes giganteus) і північний гігантський буревісник (Macronectes halli) можуть виростати приблизно до одного метра у довжину від дзьоба до хвоста, а розмах крил іноді сягає понад 1,8 метра.

Через те, що науковці мають обмежені викопні рештки M. tinae, важко точно знати, якого розміру був цей птах.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з UiT Арктичного університету Норвегії Родріго Сальвадора, M. tinae був розміром приблизно з найменших гігантських буревісників, які живуть сьогодні. Це означало б, що птах мав розмах крил приблизно 1,5 метра.

Водночас у велетенських буревісників була одна перевага перед іншими. Багато видів буревісників не могли добре ходити по суші через свої мізерні ніжки, тому вони літали під час полювання, пірнали в океан в пошуках їжі, коли помічали здобич. Тоді як інші буревісники мали сильні ноги та широкі ступні, які дозволяли їм ходити по суші, шукати падаль і полювати на дрібніших тварин.