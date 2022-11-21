Люди можуть почати жити на Місяці вже цього десятиліття – NASA

Люди можуть залишатися на Місяці на тривалий час уже цього десятиліття. Говард Ху, який очолює місію космічного корабля «Оріон» заявив, що створення житла буде потрібно для підтримки наукових місій, повідомляє ВВС.

За його словами, запуск ракети-носія Space Launch System з кораблем "Оріон" став "історичним днем для польоту людства до космосу". "Це перший крок, який ми робимо на шляху до довгострокового дослідження космосу не тільки для США , але і для всього світу", - заявив Ху.