Люди можуть почати жити на Місяці вже цього десятиліття – NASA

Створення житла необхідне для проведення наукових досліджень, інформує ZN.ua.

Люди можуть почати жити на Місяці вже цього десятиліття – NASA
Люди можуть повернутися на Місяць вже цього десятиліття
© twitter.com/Thom_astro

Люди можуть залишатися на Місяці на тривалий час уже цього десятиліття. Говард Ху, який очолює місію космічного корабля «Оріон» заявив, що створення житла буде потрібно для підтримки наукових місій, повідомляє ВВС.

За його словами, запуск ракети-носія Space Launch System з кораблем "Оріон" став "історичним днем для польоту людства до космосу". "Це перший крок, який ми робимо на шляху до довгострокового дослідження космосу не тільки для США, але і для всього світу", - заявив Ху.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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