Японський посадковий модуль SLIM зміг пережити місячну ніч

Шансів на це було дуже мало.

Японський посадковий модуль SLIM несподівано для вчених зміг пережити крижану місячну ніч. Як повідомляється на сторінці Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) у Х, команда відправила модулю запит та отримала відповідь, інформує ZN.ua.

Японський посадковий модуль SLIM зміг пережити місячну ніч
SLIM зміг пережити місячну ніч
© JAXA

У повідомленні йдеться про те, що зв'язок із модулем відновили на короткий час. Це пов'язано з тим, що зараз на боці Місяця, де знаходиться SLIM, полудень, через що його інструменти сильно нагріваються. Тому команда місії спробує відновити зв'язок, коли температура зменшиться.

SLIM відправили у сплячку 1 лютого, повністю позбавивши його зв'язку із Землею. Це було зроблено для того, щоб він зміг пережити падіння температури до -170 градусів за Цельсієм. Водночас шансів на те, що модуль переживе холодну місячну ніч, було мало.

SLIM (скорочення від Smart Lander for Investigating Moon) - це космічний апарат, покликаний продемонструвати технології, необхідні для м'якої посадки на Місяць. Його запустили у вересні минулого року разом із рентгенівським космічним телескопом XRISM, який вийшов на низьку навколоземну орбіту.

SLIM досяг місячної орбіти на Різдво, а потім здійснив історичний спуск на поверхню Місяця 19 січня. Але все пішло не зовсім за планом. Оператори SLIM не змогли підтвердити його статус одразу після приземлення та зрештою визначили, що його сонячні панелі не виробляють електроенергію.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Японський посадковий модуль SLIM зміг пережити місячну нічЯпонський посадковий модуль SLIM зміг пережити місячну ніч
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