2022-11-26
Крихітний японський апарат не зможе здійснити посадку на Місяць
Команда місії не змогла налагодити зв'язок з супутником, інформує
Японський апарат не зможе сісти на Місяць© JAXA
Крихітний японський посадковий апарат, який був запущений до Місяця разом з кораблем «Оріон», не зможе здійснити посадку на супутник Землі. Як повідомляє
"Зв'язок з космічним кораблем встановити не вдалося, і було встановлено, що операцію маневру приземлення на Місяць (DV2) не може бути виконано", - заявило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).
Фаїна Вауліна, ZN.ua