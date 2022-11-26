Крихітний японський апарат не зможе здійснити посадку на Місяць

Команда місії не змогла налагодити зв'язок з супутником, інформує ZN.ua.

Крихітний японський апарат не зможе здійснити посадку на Місяць
Японський апарат не зможе сісти на Місяць
© JAXA

Крихітний японський посадковий апарат, який був запущений до Місяця разом з кораблем «Оріон», не зможе здійснити посадку на супутник Землі. Як повідомляє Space.com, команді місії OMOTENASHI не вдалося встановити зв'язок з крихітним кубсатом.

"Зв'язок з космічним кораблем встановити не вдалося, і було встановлено, що операцію маневру приземлення на Місяць (DV2) не може бути виконано", - заявило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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