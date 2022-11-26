Крихітний японський апарат не зможе здійснити посадку на Місяць

Крихітний японський посадковий апарат, який був запущений до Місяця разом з кораблем «Оріон», не зможе здійснити посадку на супутник Землі. Як повідомляє Space.com , команді місії OMOTENASHI не вдалося встановити зв'язок з крихітним кубсатом.

"Зв'язок з космічним кораблем встановити не вдалося, і було встановлено, що операцію маневру приземлення на Місяць (DV2) не може бути виконано", - заявило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).