Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"

Росії не вдалося посадити власний апарат на Місяці.

Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявив на Місяці новий ударний кратер, який, найімовірніше, є місцем катастрофи російської "Луни-25", місії, яка закінчилася провалом у середині серпня. Російський апарат розбився незадовго до спроби здійснити посадку на супутник Землі, повідомляє New Atlas, інформує ZN.ua.

Апарат NASA знайшов місце падіння російської
Російська "Луна-25" розбилася під час спроби посадки
© NASA

19 серпня перша за 47 років спроба Росії здійснити посадку на Місяці провалилася, оскільки апарат не зміг здійснити маневр після виходу на передпосадкову орбіту. Двигун пропрацював 127 секунд замість 84, як планувалося, через що модуль зіштовхнувся із місячною поверхнею.

"Роскосмос" втратив зв'язок з апаратом через 47 хвилин після початку прожигу двигунів, спроби відновити його не увінчалися успіхом.

21 серпня "Роскосмос" опублікував дані про ймовірне місце аварії "Луни-25", а 22 серпня NASA відправило LRO команду включити камеру над цим регіоном. 24 серпня апарат зробив серію знімків, які потім порівняли з більш ранніми, зробленими до аварії.

На пізніших знімках вдалося виявити свіжий ударний кратер поруч із передбачуваним регіоном аварії «Луни-25». Новий кратер розташований на південно-західному краї кратера Понтекулан G, неподалік південної полярної області Місяця. Його діаметр становить 10 метрів, а від'ємна висота – 360 метрів під поверхнею Місяця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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