NASA назвала імена астронавтів, які вирушать в місію на Місяць

NASA та Канадське космічне агентство (CSA) назвали імена чотирьох астронавтів, які в листопаді наступного року облетять Місяць на кораблі Artemis II — першій місії з екіпажем на шляху NASA до встановлення довгострокової присутності на Місяці для науки та досліджень через Artemis. Про це повідомляє офіційний сайт космічної агенції.

Ними стали командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, спеціаліст місії Крістін Хаммок Кох і астронавт CSA, спеціаліст місії Джеремі Гансен.

«Екіпаж Artemis II представляє тисячі людей, які невтомно працюють, щоб привести нас до зірок. Це їхній екіпаж, це наш екіпаж, це екіпаж людства. Разом ми відкриваємо нову еру досліджень для нового покоління зіркових мореплавців і мрійників – покоління Артеміди», — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Випробувальний політ Artemis II буде запущений на потужній ракеті агентства Space Launch System і триватиме близько 10 днів. Астронавти, перевірять системи життєзабезпечення космічного корабля Orion і можливості та методи, необхідні людям для життя та роботи в глибокому космосі.

Для Вайзмана це буде друга подорож у космос. Раніше він працював бортінженером на борту Міжнародної станції Експедиції 41 з травня по листопад 2014 року. Вайзман провів у космосі понад 165 днів та провів у відкритому космосі 13 годин. До свого призначення він обіймав посаду начальника офісу астронавтів із грудня 2020 року до листопада 2022 року.

Ця місія стане другим космічним польотом і для Гловера, який раніше був пілотом NASA SpaceX Crew-1, що приземлився 2 травня 2021 року після 168 днів у космосі. Як бортінженер на борту космічної станції для Експедиції 64, він брав участь у наукових дослідженнях, демонстраціях технологій і брав участь у чотирьох виходах у відкритий космос.

Кох також здійснить свій другий політ у космос у рамках місії Artemis II. Вона працювала бортінженеркою на борту космічної станції в експедиціях 59, 60 і 61. Кох встановила рекорд найдовшого космічного польоту жінки — загалом 328 днів у космосі — та брала участь у перших виключно жіночих виходах у відкритий космос.

Хансен здійснює свій перший політ у космос. Полковник збройних сил Канади та колишній льотчик-винищувач, Хансен має ступінь бакалавра наук у галузі космічної науки в Королівському військовому коледжі Канади в Кінгстоні, Онтаріо, і ступінь магістра наук у галузі фізики в тому самому навчальному закладі в 2000 році

«Я не можу не пишатися тим, що ця відважна четвірка зробить можливими наші подорожі на Місяць і за його межі. Місія Artemis II буде складною. Але з Рідом, Віктором, Крістіною та Джеремі за кермом, я не сумніваюся, що ми готові протистояти кожному виклику, який постає перед нами», — сказав директор з експлуатації польотів NASA Норм Найт.