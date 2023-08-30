Індійський апарат визначив перші елементи ґрунту на південному полюсі Місяця

Станція підтвердила, що тут є сірка.

Індійська місія "Чандраян-3" провела перші наукові дослідження на південному полюсі Місяця. В Індійській організації космічних досліджень (ISRO) заявили, що обстріл лазерами поверхні супутника Землі лазерами підтвердив присутність сірки, повідомляє Science Alert.

Індійський апарат проаналізував склад ґрунту південного полюса Місяця © depositphotos/Wavebreakmedia

«Прилад лазерно-індукованої пробійної спектроскопії (LIBS) на борту місяцехода "Чандраян-3" провів перші в історії вимірювання на місці елементного складу місячної поверхні поблизу південного полюса. Ці виміри на місці однозначно підтверджують присутність сірки (S) у цьому регіоні, чого неможливо було визначити за допомогою приладів на борту орбітальних апаратів», - йдеться у заяві ISRO, інформує ZN.ua .

«Чандраян-3» стала першою місією, яка здійснила посадку в цьому регіоні.

Попередні аналізи також вказали на наявність алюмінію, заліза, кальцію, хрому та титану.

«Далі виміри виявили присутність марганцю (Mn), кремнію (Si) і кисню (O). Проводиться ретельне розслідування щодо присутності водню», - додали ISRO.

Хоча Китай , Росія та США вже висаджувалися на Місяці, попередні спроби Росії та Індії досягти Південного полюса виявилися безуспішними.

Південний полюс вважається найбагатшою водою ділянкою Місяця, і марсохід місії «Чандраян-3», відомий як «Прагян», проведе наступні два тижні, використовуючи лазер для пошуку ознак замерзлої води, а також для вивчення атмосфери, намагаючись визначити склад південного полюса.

Посадка місії відбулася 23 серпня. Вона стала історичною, оскільки Індія стала першою країною, апарат якої здійснив посадку біля південного полюса Місяця, а також четвертою, якій вдалося досягти природного супутника нашої планети.