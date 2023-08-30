Індійський апарат визначив перші елементи ґрунту на південному полюсі Місяця

Станція підтвердила, що тут є сірка.

Індійська місія "Чандраян-3" провела перші наукові дослідження на південному полюсі Місяця. В Індійській організації космічних досліджень (ISRO) заявили, що обстріл лазерами поверхні супутника Землі лазерами підтвердив присутність сірки, повідомляє Science Alert.

Індійський апарат визначив перші елементи ґрунту на південному полюсі Місяця
Індійський апарат проаналізував склад ґрунту південного полюса Місяця
© depositphotos/Wavebreakmedia

«Прилад лазерно-індукованої пробійної спектроскопії (LIBS) на борту місяцехода "Чандраян-3" провів перші в історії вимірювання на місці елементного складу місячної поверхні поблизу південного полюса. Ці виміри на місці однозначно підтверджують присутність сірки (S) у цьому регіоні, чого неможливо було визначити за допомогою приладів на борту орбітальних апаратів», - йдеться у заяві ISRO, інформує ZN.ua.

«Чандраян-3» стала першою місією, яка здійснила посадку в цьому регіоні.

Попередні аналізи також вказали на наявність алюмінію, заліза, кальцію, хрому та титану.

«Далі виміри виявили присутність марганцю (Mn), кремнію (Si) і кисню (O). Проводиться ретельне розслідування щодо присутності водню», - додали ISRO.

Хоча Китай, Росія та США вже висаджувалися на Місяці, попередні спроби Росії та Індії досягти Південного полюса виявилися безуспішними.

Південний полюс вважається найбагатшою водою ділянкою Місяця, і марсохід місії «Чандраян-3», відомий як «Прагян», проведе наступні два тижні, використовуючи лазер для пошуку ознак замерзлої води, а також для вивчення атмосфери, намагаючись визначити склад південного полюса.

Посадка місії відбулася 23 серпня. Вона стала історичною, оскільки Індія стала першою країною, апарат якої здійснив посадку біля південного полюса Місяця, а також четвертою, якій вдалося досягти природного супутника нашої планети.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Для колонізації Марса достатньо 22 осіб, але є нюанс – вченіДля колонізації Марса достатньо 22 осіб, але є нюанс – вчені
"Археологічна сенсація": в Альпах знайшли руїни стін римських часів"Археологічна сенсація": в Альпах знайшли руїни стін римських часів
Індійський апарат визначив перші елементи ґрунту на південному полюсі МісяцяІндійський апарат визначив перші елементи ґрунту на південному полюсі Місяця
У США повідомили про амбітні плани щодо виробництва дронівУ США повідомили про амбітні плани щодо виробництва дронів
Археологи знайшли у місті майя скульптуру атлантаАрхеологи знайшли у місті майя скульптуру атланта
Блок рекламы


Похожие новости
Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"Апарат NASA знайшов місце падіння російської "Луни-25"
NASA зафіксувало "серцебиття" апарату "Вояджер-2" після втрати зв'язкуNASA зафіксувало "серцебиття" апарату "Вояджер-2" після втрати зв'язку
«Подарунок» на початок місяця: Землю накриє магнітна буря«Подарунок» на початок місяця: Землю накриє магнітна буря
Зміни клімату змушують риб мігрувати до полюсів – вченіЗміни клімату змушують риб мігрувати до полюсів – вчені
NASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці МісяцяNASA визначилось із компанією, яка збудує модуль для висадки на зворотному боці Місяця
NASA втратило зв'язок з апаратом, який досліджує межі Сонячної системиNASA втратило зв'язок з апаратом, який досліджує межі Сонячної системи
Європейський апарат зняв на відео рух Меркурія диском СонцяЄвропейський апарат зняв на відео рух Меркурія диском Сонця
Південнокорейський апарат зробив знімок Землі з орбіти МісяцяПівденнокорейський апарат зробив знімок Землі з орбіти Місяця
Корабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні МісяцяКорабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні Місяця
Крихітний японський апарат не зможе здійснити посадку на МісяцьКрихітний японський апарат не зможе здійснити посадку на Місяць
Последние новости
Подгружаем последние новости