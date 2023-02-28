NASA втратило зв'язок з апаратом, який досліджує межі Сонячної системи

NASA втратило зв'язок з апаратом Interstellar Boundary Explorer (IBEX), який був запущений для дослідження меж геліосфери у 2008 році. Як повідомляє Space.com , апарат перестав реагувати на команди з Землі після збою, який стався в роботі його бортового комп'ютера 18 лютого.

Польотні диспетчери не змогли «відновити здатність керувати» апаратом, незважаючи на скидання програмного та апаратного забезпечення. "Польотне програмне забезпечення все ще працює, і системи космічного корабля функціонують", - йдеться в заяві, але відправлені команди не обробляються на борту IBEX.