NASA втратило зв'язок з апаратом, який досліджує межі Сонячної системи

У середині лютого у роботі апарату стався збій.

NASA втратило зв'язок з апаратом, який досліджує межі Сонячної системи
IBEX не реагує на команди із Землі
© NASA

NASA втратило зв'язок з апаратом Interstellar Boundary Explorer (IBEX), який був запущений для дослідження меж геліосфери у 2008 році. Як повідомляє Space.com, апарат перестав реагувати на команди з Землі після збою, який стався в роботі його бортового комп'ютера 18 лютого.

Польотні диспетчери не змогли «відновити здатність керувати» апаратом, незважаючи на скидання програмного та апаратного забезпечення. "Польотне програмне забезпечення все ще працює, і системи космічного корабля функціонують", - йдеться в заяві, але відправлені команди не обробляються на борту IBEX.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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