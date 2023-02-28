2023-02-28
NASA втратило зв'язок з апаратом, який досліджує межі Сонячної системи
У середині лютого у роботі апарату стався збій.
IBEX не реагує на команди із Землі© NASA
NASA втратило зв'язок з апаратом Interstellar Boundary Explorer (IBEX), який був запущений для дослідження меж геліосфери у 2008 році. Як повідомляє
Польотні диспетчери не змогли «відновити здатність керувати» апаратом, незважаючи на скидання програмного та апаратного забезпечення. "Польотне програмне забезпечення все ще працює, і системи космічного корабля функціонують", - йдеться в заяві, але відправлені команди не обробляються на борту IBEX.
Фаїна Вауліна, ZN.ua