Європейський апарат зняв на відео рух Меркурія диском Сонця

Апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter поспостерігав і записав на відео рух Меркурія диском Сонця. Як повідомляє Space.com , транзит найближчої до зірки планети стався 3 січня.

Рух планети змогли вловити відразу кілька інструментів апарату, включаючи Polarimetric і Helioseismic Imager (PHI), Extreme Ultraviolet Imager (EUI) та Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE). На зображеннях PHI Меркурій нагадує темну точку, яка з'являється праворуч від зірки.