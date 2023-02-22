Європейський апарат зняв на відео рух Меркурія диском Сонця

Планета здійснила транзит диском зірки на початку січня, інформує ZN.ua.

Європейський апарат зняв на відео рух Меркурія диском Сонця
Маленька темна точка на фото – це Меркурій
© European Space Agency

Апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter поспостерігав і записав на відео рух Меркурія диском Сонця. Як повідомляє Space.com, транзит найближчої до зірки планети стався 3 січня.

Рух планети змогли вловити відразу кілька інструментів апарату, включаючи Polarimetric і Helioseismic Imager (PHI), Extreme Ultraviolet Imager (EUI) та Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE). На зображеннях PHI Меркурій нагадує темну точку, яка з'являється праворуч від зірки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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