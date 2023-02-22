2023-02-22
Європейський апарат зняв на відео рух Меркурія диском Сонця
Планета здійснила транзит диском зірки на початку січня, інформує
Маленька темна точка на фото – це Меркурій© European Space Agency
Апарат Європейського космічного агентства Solar Orbiter поспостерігав і записав на відео рух Меркурія диском Сонця. Як повідомляє
Рух планети змогли вловити відразу кілька інструментів апарату, включаючи Polarimetric і Helioseismic Imager (PHI), Extreme Ultraviolet Imager (EUI) та Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE). На зображеннях PHI Меркурій нагадує темну точку, яка з'являється праворуч від зірки.
Фаїна Вауліна, ZN.ua