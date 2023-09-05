До Сонця летить рідкісна зелена комета: як її можна побачити

На мінімальну відстань до зірки об'єкт підійде у середині вересня.

Комета C/2023 P1 (Нішимура) повільно, але впевнено рухається до перигею – найближчої до Сонця точки своєї орбіти. Вона досягне її 17 вересня, а потім продовжить свій рух орбітою протяжністю 400 років. У міру наближення до зірки небесне тіло стає все яскравішим і помітнішим, повідомляє IFLScience.

До Сонця летить рідкісна зелена комета: як її можна побачити
Комету можна буде роздивитися у бінокль
© NASA

Комета зблизиться із Землею 12 вересня, але вона не становитиме жодної небезпеки для нашої планети, пролетівши на відстані 125,4 мільйона кілометрів від неї. Спочатку астрономи вважали, що роздивитися комету неозброєним оком буде легко, але зараз вона лише поступово наближається до того, щоб стати помітною, інформує ZN.ua.

У міру руху до Сонця комета стає все яскравішою, але вона зближується із зіркою, світло якої може ускладнити спостереження за об'єктом. Щоб роздивитися її на нічному небі, необхідно скористатися біноклем.

Як роздивитися комету Нішимура

В даний час комета з'являється рано вранці на сході, між сузір'ями Рака та Лева. Для того, щоб її знайти, можна скористатися Венерою, яка сходить приблизно о 4 ранку. Комета буде трохи вище і лівіше за «ранкову зірку».

Такий ранній час не робить спостереження за кометою легкими, але це унікальна можливість, якою краще скористатися. Наступного разу комету Нішимура можна буде спостерігати лише на початку 2431 року.

Після досягнення перигею комету можна буде спостерігати увечері. Але в цей час вона буде дуже близько до Сонця, тож роздивитися її буде нелегко.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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