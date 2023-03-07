Сяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до Землі

Вчені виявили нову комету, яка летить до Землі. Як повідомляє Space.com, осінь 2024 року вона може зрівнятися яскравістю із зірками на нічному небі.

Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) виявила система Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) 22 лютого. Крім того, об'єкт помітили астрономи з Purple Mountain Observatory у Китаї, їхнє відкриття було зроблено 9 січня.