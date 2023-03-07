2023-03-07
Сяятиме яскравіше за зірки: вчені знайшли нову комету, яка летить до Землі
Її можна буде побачити на нічному небі вже наступного року, інформує
Комета зблизиться з Землею у жовтні 2024 року© NASA
Вчені виявили нову комету, яка летить до Землі. Як повідомляє
Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) виявила система Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) 22 лютого. Крім того, об'єкт помітили астрономи з Purple Mountain Observatory у Китаї, їхнє відкриття було зроблено 9 січня.
Фаїна Вауліна, ZN.ua