Перетворюється на «космічний діамант»: вчені знайшли незвичайну зірку недалеко від Сонця

Вона знаходиться на відстані лише 104 світлових років від нас.

Вчені знайшли «на задньому дворі» Сонячної системи незвичайну зірку. За словами дослідників, центр білого карлика, який знаходиться на відстані 104 світлових років від нас, повільно кристалізується, перетворюючись на «космічний діамант», повідомляє Science Alert.

Білий карлик повільно перетворюється на "діамант" © Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Зазначається, що білий карлик складається в основному з вуглецю та кисню, інформує ZN.ua .

Коли зірка вичерпує запаси палива, вона викидає у космос зовнішні оболонки. Після цього ядро, яке більше не підтримується зовнішнім тиском, що створюється термоядерним синтезом, колапсує в ультращільний об'єкт. Його розміри можна порівняти із Землею або Місяцем, але маса становить приблизно 1,4 сонячних.

Білі карлики доволі тьмяні, але все ще світяться залишковим теплом. Згодом вони остигають і, як вважається, перетворюються на «чорних карликів», коли втрачають усі запаси тепла і стають шматочками кристалізованого вуглецю. Але цей процес триває так довго, що у Всесвіті, якому 13,8 мільярда років, такі об'єкти навряд чи існують.

Але вчені все ж таки спостерігають за білими карликами, шукаючи ознаки кристалізації їхнього ядра. Під час кристалізації атоми вуглецю і кисню всередині білого карлика перестають вільно переміщатися і утворюють зв'язки, шикуючись у кристалічні ґрати. При цьому виділяється енергія, що розсіюється у вигляді тепла.

Це створює свого роду плато або уповільнення охолодження білих карликів, яке можна спостерігати за кольором та яскравістю зірки, через що вона здається молодшою, ніж вона є насправді.

У ході нового дослідження вчені вивчили дані обсерваторії Gaia та виявили білий карлик, гравітаційно пов'язаний із системою, що складається з трьох зірок, яка отримала позначення HD 190412.

Дослідники вважають, що змогли помітити ознаки кристалізації ядра білого карлика HD 190412 C, а за допомогою зірок-сусідок – визначити його вік. За словами вчених, вік системи становить 7,2 мільярда років, а білого карлика – 4,2 мільярда років. На думку дослідників, процес кристалізації уповільнив охолодження зірки на мільярд років.