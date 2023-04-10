До Землі летить великий астероїд

Він пролетить на безпечній відстані від планети.

NASA попередило, що до Землі летить гігантський астероїд під позначенням 2023 GG. Як повідомляє Hindustan times, діаметр астероїда оцінюється в 73 метри, інформує ZN.ua.

До Землі летить великий астероїд
До Землі летить великий потенційно небезпечний астероїд
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Очікується, що небесне тіло пролетить на відстані 1,5 мільйонів кілометрів від планети. Рухатиметься воно на швидкості 38102 кілометри на годину.

Виявили астероїд нещодавно, 5 квітня, а на мінімальну відстань до Землі він підійде 11 квітня. Водночас очікується, що жодної загрози для планети «космічний камінь» не становить.

Центр вивчення навколоземних об'єктів відстежує всі відомі об'єкти, які знаходяться неподалік нашої планети. Поки що жоден із них не становить загрози для Землі, але вчені продовжують досліджувати небо у пошуках невідомих астероїдів.

Потенційно небезпечними вважаються астероїди, які підлітають до Землі на відстань більше 0,5 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця – відстань від нашої планети до Сонця), діаметр яких становить понад 50-100 метрів. Тобто, у разі зіткнення з Землею вони можуть завдати істотних збитків.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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