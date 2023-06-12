Сьогодні повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд – NASA

Діметр небесного тіла перевищує 450 метрів.

У понеділок, 12 червня, повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд 488 453 (1994 XD). За даними NASA, минулого разу небесне тіло зближалося з планетою у листопаді 2012 року, а наступне зближення відбудеться у листопаді 2030 року, інформує ZN.ua.

Сьогодні повз Землю пролетить потенційно небезпечний астероїд – NASA
До Землі летить потенційно небезпечний астероїд
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

У момент зближення астероїд пролетить на відстані 3,2 мільйона кілометрів від Землі, рухаючись на швидкості 21,47 кілометра на секунду (77 292 кілометри на годину). Діаметр небесного тіла оцінюється у 457 метрів.

У момент зближення астероїд не становитиме жодної небезпеки для планети. Разом з тим, NASA відносить до потенційно небезпечних астероїдів усі небесні тіла, які підлітають до Землі ближче ніж на 7,4 мільйона кілометрів та діаметр яких становить понад 150 метрів.

Нагадаємо, 17 березня астероїд 2023 року EY пролетів на відстані 240 тисяч кілометрів від Землі. Це приблизно дві третини відстані від Землі до Місяця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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