На Сонці з'явився «архіпелаг» плям, які бомбардуватимуть Землю

Планету можуть накрити магнітні бурі.

На Сонці з'явився регіон із найбільшою кількістю сонячних плям, що спостерігалася за десятиліття. Він знаходиться на зверненій до Землі стороні зірки і вже став джерелом багатьох спалахів. Незабаром наша планета опиниться на «прицілі» цього регіону, що може призвести до магнітних бур у найближчі тижні, повідомляє Live Science.

На Сонці виникло кілька груп плям © NASA

Перша група сонячних плям, названа AR3490, повернулася на ближній бік Сонця 18 листопада. Слідом за нею з'явилася ще одна група, що отримала назву AR3491, інформує ZN.ua .

Поява плям не стала несподіванкою для вчених, які відслідковували «геліосейсмічні поштовхи» чи брижі на сонячній поверхні з цього району. За їхніми словами, область сонячних плям настільки велика, що впливає на вібрацію всього Сонця.

З моменту появи групи плям розділилися та утворили нові плями, у тому числі AR3492, AR3495, AR3496 та AR3497, які об'єдналися в «архіпелаг».

За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, діаметр групи плям становить близько 200 тисяч кілометрів.

Ці плями випустили вже щонайменше 16 спалахів C-класу та 3 M-класу — других і третіх за потужністю – за останні чотири дні. За словами експертів, найближчими днями таких спалахів може стати набагато більше, потенційно також можуть виникнути спалахи класу Х – найпотужніші.

І ці спалахи можуть супроводжуватися корональними викидами маси (КВМ), які можуть викликати сильні магнітні бурі.

Астрономи також помітили кілька великих петель плазми, відомих як сонячні протуберанці, які височіють над деякими сонячними плямами групи. За даними ресурсу EarthSky, найбільші петлі піднімаються на висоту 64 тисячі кілометрів над поверхнею і можуть відірватися і полетіти в космос будь-якої миті, тимчасово залишивши по собі величезні «вогняні каньйони» на поверхні Сонця.