Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю

Якщо це станеться, то нескоро.

Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю
Вчені знайшли астероїд, який може впасти на Землю
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Вчені виявили астероїд, який привернув їхню увагу. Космічний камінь, що отримав позначення 2023 DW, посідає перше місце у «списку ризику» Європейського космічного агентства, повідомляє Forbes.

На думку дослідників, астероїд може впасти на Землю 14 лютого 2046, з ймовірністю 1 до 625. Оскільки космічний камінь вже привернув до себе увагу астрономів, він знаходиться в зоні пильного спостереження, а отже, надалі про нього з'явиться більше інформації. Ймовірно, що додаткові дані покажуть, що ризик зіткнення з 2023 DW ще менше. Крім того, може змінитися траєкторія руху космічного каменю.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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