2023-03-07
Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю
Якщо це станеться, то нескоро.
Вчені знайшли астероїд, який може впасти на Землю© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Вчені виявили астероїд, який привернув їхню увагу. Космічний камінь, що отримав позначення 2023 DW, посідає перше місце у «списку ризику» Європейського космічного агентства, повідомляє
На думку дослідників, астероїд може впасти на Землю 14 лютого 2046, з ймовірністю 1 до 625. Оскільки космічний камінь вже привернув до себе увагу астрономів, він знаходиться в зоні пильного спостереження, а отже, надалі про нього з'явиться більше інформації. Ймовірно, що додаткові дані покажуть, що ризик зіткнення з 2023 DW ще менше. Крім того, може змінитися траєкторія руху космічного каменю.
Фаїна Вауліна, ZN.ua