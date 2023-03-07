Астрономи відкрили астероїд, який потенційно може впасти на землю

Вчені виявили астероїд, який привернув їхню увагу. Космічний камінь, що отримав позначення 2023 DW, посідає перше місце у «списку ризику» Європейського космічного агентства, повідомляє Forbes.

На думку дослідників, астероїд може впасти на Землю 14 лютого 2046, з ймовірністю 1 до 625. Оскільки космічний камінь вже привернув до себе увагу астрономів, він знаходиться в зоні пильного спостереження, а отже, надалі про нього з'явиться більше інформації. Ймовірно, що додаткові дані покажуть, що ризик зіткнення з 2023 DW ще менше. Крім того, може змінитися траєкторія руху космічного каменю.