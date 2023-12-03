До кінця століття середня температура може піднятися на чотири градуси Цельсія – вчені

Паризька угода прагнула обмежити це підвищення 1,5 градусами.

Вчені провели моделювання змін клімату, що базується на поточних темпах викидів парникових газів. Воно показало, що за найгіршого сценарію до 2100 року температура на Землі підніметься на 4,3 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, повідомляє Phys.org , інформує ZN.ua .

Аерозолі впливають на екстремальні погодні явища © unsplash/thomasrichter

Паризька кліматична угода, підписана у 2015 році, прагнула обмежити потепління двома градусами, в ідеалі, - середня температура не повинна була піднятися вище за 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

Дослідження також показало, що для досягнення цієї мети викиди парникових газів мають досягти піку у 2025 році, а потім знизитись на 43% до кінця століття.

Вчені визнають, що досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року є першочерговим завданням, але вони також виявили проблему аерозолів та їхній вплив на потепління клімату. За їх словами, скорочення концентрації атмосферних аерозолів посилює екстремальні погодні явища.

За словами дослідників, три компоненти нерозривно пов'язані один з одним. Зниження викидів парникових газів, пов'язаних з використанням викопного палива, призводить до зниження концентрації інших забруднювачів, таких як тропосферний озон та аерозолі. Цей озон утворюється в результаті хімічних реакцій викидів транспортних засобів та димових труб, часто виявляючись у вигляді смогу, що переважає у містах. І цей озон підвищує температуру планети, вловлюючи більше сонячної радіації.

Дослідники змоделювали вплив окремих парникових газів, озону та аерозолів в умовах вуглецевої нейтральності. Моделі, засновані лише на дії парникових газів, показали, що до 2050 року температура на Землі зростатиме, досягаючи пікового значення 0,2 градуса Цельсія над Гренландією.

Але коли в моделювання ввели атмосферні аерозолі, температура значно зросла до двох градусів Цельсія в Північній півкулі. При цьому до 2100 року таке потепління продовжиться і температура зростатиме.

У моделях, які враховували лише вплив парникових газів, у тропічних широтах спостерігалося підвищення рівня опадів. Коли ж у моделі додавали зниження концентрації аерозолів, кількість опадів збільшилася у всій Північній півкулі.

Вчені зазначають, що для досягнення мети у стримуванні глобального потепління в межах 1,5 градусів Цельсія необхідно пом'якшити вплив скорочення концентрації аерозолів в умовах вуглецевої нейтральності. А для цього потрібно суттєво скоротити викиди парникових газів та тропосферного озону.