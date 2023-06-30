«Подарунок» на початок місяця: Землю накриє магнітна буря

Вона буде пов'язана з магнітною ниткою, що з'явилася на Сонці.

Вчені Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США попередили про магнітну бурю, яка накриє Землю вже 1 липня. Вона буде пов'язана з нитками на Сонці, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather, інформує ZN.ua.

«Подарунок» на початок місяця: Землю накриє магнітна буря
Сонце знову атакує Землю потоком плазми
© Solar Dynamics Observatory

Наголошується, що нитки, які з'явилися на нашій зірці два дні тому, призвели до коронального викиду маси (КВМ), що рухається у бік Землі. Якщо він таки торкнеться магнітосфери, то викличе магнітну бурю на нашій планеті.

За прогнозами вчених вона буде слабкою, категорії G1.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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