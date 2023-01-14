2023-01-14
Пошкоджений "Союз" вирішили повернути на Землю без екіпажу
Космонавти повертаються на кораблі, запуск якого відбудеться на місяць раніше, ніж планувалося, інформує
Корабель "Союз" повернуть на Землю без екіпажу© NASA
"Роскомос" заявив, що корабель "Союз МС-22", на якому був зафіксований витік охолоджуючої рідини, повернеться на Землю без екіпажу. Про це російське космічне відомство повідомило в
Космонавтів Сєргєя Прокоп'єва, Дмітрія Петеліна та астронавта Франциско Рубіо, які зараз перебувають на МКС, повернуть на планету на кораблі «Союз МС-23». Його планують запустити 20 лютого.
Фаїна Вауліна, ZN.ua