Пошкоджений "Союз" вирішили повернути на Землю без екіпажу

"Роскомос" заявив, що корабель "Союз МС-22", на якому був зафіксований витік охолоджуючої рідини, повернеться на Землю без екіпажу. Про це російське космічне відомство повідомило в Telegram.

Космонавтів Сєргєя Прокоп'єва, Дмітрія Петеліна та астронавта Франциско Рубіо, які зараз перебувають на МКС, повернуть на планету на кораблі «Союз МС-23». Його планують запустити 20 лютого.