Пошкоджений "Союз" вирішили повернути на Землю без екіпажу

Космонавти повертаються на кораблі, запуск якого відбудеться на місяць раніше, ніж планувалося, інформує ZN.ua.

Пошкоджений
Корабель "Союз" повернуть на Землю без екіпажу
© NASA

"Роскомос" заявив, що корабель "Союз МС-22", на якому був зафіксований витік охолоджуючої рідини, повернеться на Землю без екіпажу. Про це російське космічне відомство повідомило в Telegram.

Космонавтів Сєргєя Прокоп'єва, Дмітрія Петеліна та астронавта Франциско Рубіо, які зараз перебувають на МКС, повернуть на планету на кораблі «Союз МС-23». Його планують запустити 20 лютого.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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