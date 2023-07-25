Цього тижня на Землю впаде супутник, і це буде унікальна подія

Апарат поступово знижуватиметься, поки не увійде в атмосферу.

Цього тижня відбудеться перша в історії операція з безпечного повернення космічного супутника, що вийшов з ладу, на Землю. У разі успіху вона стане початком ери безпечного повернення іншого космічного обладнання в майбутньому, повідомляє Space.com.

Супутник увійде до атмосфери Землі 28 липня © European Space Agency

Європейське космічне агентство (ESA) планує безпечно звести з орбіти супутник Aeolus. Він має увійти в атмосферу планети 28 липня, але місія щодо його повернення вже стартувала 24 липня, інформує ZN.ua .

Aeolus знаходиться на орбіті Землі з 2018 року, тоді він став першим космічним апаратом, який виміряв вітри нашої планети з космосу. Він пропрацював набагато довше запланованого спочатку року, але місію зупинили лише 2023-го, коли супутник вичерпав запаси палива. З того часу він поступово зближується із Землею, нарощуючи швидкість.

До 24 липня супутник мав вийти на висоту 280 кілометрів над поверхнею планети, що дозволило ESA розпочати місію з безпечного повернення апарату на Землю, використовуючи невелику кількість палива, що залишилася в нього.

«Те, що ми робимо, є абсолютно унікальним. Ви не знайдете таких прикладів в історії космічних польотів», — заявив голова відділу з космічного сміття ESA Хольгер Краг.

В агентстві розповіли, як відбуватиметься зведення супутника з орбіти. Спочатку він здійснить кілька маневрів, які дозволять зменшити його висоту з 280 до 250 кілометрів. Через три дні після цього супутник здійснить ще кілька маневрів, внаслідок яких його висота знизиться з 250 до 150 кілометрів.

Все це стане підготовкою до останнього маневру, що відбудеться 28 липня. Тоді ESA дасть апарату команди, після чого він знизиться до висоти 100 км. Через п'ять годин супутник знову увійде в атмосферу Землі, потрапивши в коридор зниження над Атлантичним океаном, а агентство відстежуватиме його рух за допомогою радара.

За оцінками агентства, ризик зіткнення Aeolus з іншими супутниками під час маневрів буде мінімальним. Але якщо таке зіткнення все ж таки стане можливим, у ESA є план зміни його траєкторії.

Крім того, якщо в якийсь момент місія зазнає невдачі, супутник здійснить неконтрольоване падіння в атмосферу. Очікується також, що супутник не завдасть жодної шкоди, оскільки увійде до атмосфери над незаселеними районами планети. Крім того, більша його частина має згоріти під час руху в атмосфері.