Що буде, якщо Земля перестане обертатися: вчені відповіли

Це може мати катастрофічні наслідки.

Фраза «Зупиніть Землю, я зійду» стала популярною із середини 1950-х років, вона використовується, наприклад, у піснях. Але якщо світ справді перестане обертатися, це буде схоже не на романтичну мелодію, а на апокаліптичний фільм жахів, повідомляє Science Alert.

Вчені розповіли, що буде у разі зупинки обертання Землі © KARI/Facebook

Що, якщо Земля різко зупиниться?

Уявіть, що ви йдете по залитому сонцем піщаному пляжу. Земля під вами обертається на схід зі швидкістю близько 1674 кілометрів на годину. Оскільки ви, пісок навколо і все інше рухається з однаковою швидкістю, прогулянка здається повільною та неквапливою, інформує ZN.ua .

Потім світ довкола вас зупиняється і ви «сходите». Або, вірніше, вас викидає.

Дотримуючись першого закону інерції Ньютона, спочатку ви летите на схід зі швидкістю приблизно 1674 кілометри на годину. І незалежно від того, де ви приземлитесь – на землю чи в океан – сила удару, мабуть, уб'є вас.

«Вода теж відчує це раптове прискорення», — сказав Джозеф Леві, доцент кафедри наук про Землю та довкілля в Колгейтському університеті. Таким чином, перед зіткненням ви можете побачити, як океан трохи плескається.

Дерева та будівлі також не будуть у безпеці, хоч вони й сягають корінням та фундаментом у землю. "Земляні матеріали міцні при стисканні, але дуже слабкі при розтягуванні", - сказав Леві. Інерція, яка штовхатиме будівлю на схід, буде сильнішою за інерцію, яка стримує цеглу, тому конструкція може розпастися на частини.

Але люди, які опиняться на цей момент в Антарктиді, виживуть, хоч і залишаться із синцями. "Поблизу полюсів вісь обертання набагато менша, тому швидкість обертання набагато нижча", - сказав Леві.

Але для того, щоби вижити, потрібно знаходитись в межах 10 кілометрів від полюсів. Більшість місць, у яких живуть люди, знаходяться надто далеко від полюсів, щоб там можна було вижити.

Що станеться, якщо Земля зупинятиметься поступово

"У природних системах ніщо ніколи не зупиняється миттєво", - сказав Леві.

Поступове уповільнення вбереже людей від падіння, але коли Земля зупиниться повністю, це все одно викликає проблеми. У міру того, як планета обертається навколо Сонця, одна її половина буде весь час у тіні, а друга – весь час на сонці. І ці половини змінюватимуться протягом року.

Замість 12 години «день» триватиме шість місяців. Безперервне сонце підсмажить довколишні посіви і випарує більшу частину води на вашій половині земної кулі. А шестимісячна ніч, яка послідує, призведе до загибелі посівів, що залишилися, і перетворення води на крижані шапки.

Леві зазначив, що вищі широти можуть бути безпечнішими, оскільки сонячне світло поблизу полюсів не буде надто інтенсивним. Але людям доведеться звикнути до кочового способу життя, постійно ганяючись за сонячним світлом.

Крім того, на планеті можливе виникнення несподіваних погодних явищ, оскільки прогнозувати погоду буде набагато складніше.

Чи може Земля зупинитися

Обертання нашої планети сповільнюється через процес, який називається припливне гальмування. Гравітація нашого Місяця створює нескінченно малий опір обертанню нашої планети, тому кожне століття обертання Землі сповільнюється ще на 2,3 мілісекунди.

Але малоймовірно, що Місяць колись зможе повністю зупинити Землю, оскільки він значно менший.

Теоретично, одним із способів значно уповільнити обертання Землі було б, якби людство відносилося до неї як до гігантського джерела енергії. Наприклад, теоретично ми могли б використовувати Землю як маховик, який зберігає кінетичну енергію її обертання для задоволення наших енергетичних потреб.