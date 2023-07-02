Марсіанський гелікоптер «зателефонував» на Землю після двох місяців без зв'язку

Він здійснив свій 52 політ на Червоній планеті.

Марсіанський вертоліт Ingenuity зміг зв'язатися із командою управління на Землі. Як повідомляє NASA, маленький апарат здійснив свій 52 політ на Червоній планеті 26 квітня, але фахівці втратили зв'язок з ним, коли він опускався для посадки, інформує ZN.ua .

Ingenuity зміг відновити зв'язок із Землею © NASA

Наголошується, що команда місії знала, що зв'язок перерветься, оскільки між місцем посадки гелікоптера та марсоходом Perseverance був пагорб, який блокував сигнал. Ровер діє як радіоретранслятор між вертольотом та диспетчерами місії.

Фахівці розробили план відновлення зв'язку, який вдалося відновити 28 червня. Тоді Perseverance піднявся на пагорб і зміг "побачити" Ingenuity.

Під час 52 польоту гелікоптер пролетів 363 метри, провівши в повітрі 139 секунд. Він здійснив політ для того, щоб змінити своє місцезнаходження та зробити знімки марсіанської поверхні для фахівців місії.