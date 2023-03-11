Гелікоптер Ingenuity показав, як виглядає світанок на Марсі

Маленький апарат зробив знімок під час свого 45-го польоту на Червоній планеті, інформує ZN.ua.

Гелікоптер Ingenuity показав, як виглядає світанок на Марсі
Ingenuity зробив знімок світанку на Марсі
© NASA

Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив свій 45 політ на Марсі, під час якого він пролетів приблизно 0,5 кілометра. Крім того, він зробив чудовий знімок світанку на Червоній планеті, повідомляє Space.com.

Як зазначає видання, вертоліт продовжує здійснювати польоти навколо кратера Єзеро. Він уже пролетів у кілька разів більше, ніж планували спеціалісти місії. Маленький гелікоптер разом зі своїм «другом», марсоходом Perseverance, прибув на Марс у лютому 2021 року. А вже через кілька місяців, у квітні 2021 року, він здійснив свій перший політ.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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