Гелікоптер Ingenuity показав, як виглядає світанок на Марсі

Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив свій 45 політ на Марсі, під час якого він пролетів приблизно 0,5 кілометра. Крім того, він зробив чудовий знімок світанку на Червоній планеті, повідомляє Space.com.

Як зазначає видання, вертоліт продовжує здійснювати польоти навколо кратера Єзеро. Він уже пролетів у кілька разів більше, ніж планували спеціалісти місії. Маленький гелікоптер разом зі своїм «другом», марсоходом Perseverance, прибув на Марс у лютому 2021 року. А вже через кілька місяців, у квітні 2021 року, він здійснив свій перший політ.