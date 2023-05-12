На Марсі знайшли сліди потужних потоків води

Раніше вчені знали лише про існування озер та океанів на планеті.

Вчені знайшли нові докази того, що в минулому на Марсі існувала рідка вода. Але якщо раніше було відомо лише про існування озер, морів та спокійних потоків, то тепер йдеться про потужні водні потоки, повідомляє Space.com , інформує ZN.ua .

Марсохід знайшов сліди потужних потоків на Червоній планеті © NASA

Раніше марсохід Curiosity знайшов у кратері Гейла сліди стародавніх струмків. Але тепер його молодший брат, ровер Perseverance, знайшов у кратері Єзеро щось зовсім інше. Він наткнувся на стародавнє русло річки з великими зернами та каменями, які не може перенести простий струмочок.

«Це вказує на річку з високою енергією, яка можете пересувати вантажі і несе багато сміття. Чим потужніший потік води, тим легше він може переміщати великі шматки матеріалу», - заявила Ліббі Айвз, науковий співробітник Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами вчених місії Perseverance, у регіоні можна побачити вигнуті смуги шаруватої породи, які майже напевно, були утворені потужними потоками води.

Але природа цієї річки залишається предметом суперечок серед учених. Це могла бути звивиста річка, береги якої з часом зрушили, або «заплетена» річка, відзначена піщаними мілинами, що виступають.

За словами вчених, кам'яні купи раніше були вищими, але потім зменшилися під впливом марсіанського вітру.

«Вітер діяв як скальпель, який зрізав верхівки цих відкладень. Такі відкладення можна побачити і на Землі, але вони ніколи не бувають так оголені, як тут, на Марсі. Земля вкрита рослинністю, яка приховує ці шари», - заявив співробітник наукової групи Perseverance Майкл Лемб.