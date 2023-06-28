"Курячий бог": Perseverance знайшов на Марсі незвичайний камінь
Ймовірно, це давній метеорит.
Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті камінь незвичайної форми. Він нагадує пончик і, ймовірно, є давнім метеоритом, що впав на Марс, повідомляє
Ровер зробив знімок великого темного каменю з отвором у центрі 23 червня. Камінь оточують інші камені схожого відтінку, що може свідчити про їхнє спільне походження, інформує
Вчені припускають, що цей "камінь-пончик" може бути великим метеоритом в оточенні дрібніших уламків. Саме собою виявлення метеоритів на Марсі не є чимось незвичайним. Perseverance потенційний метеорит вже невдовзі після свого прибуття на Червону планету у лютому 2021 року.
Знаходив метеорити та «брат» марсохода, Curiosity, який прибув на Марс у 2012 році.
Крім того, цей «пончик» – не перший марсіанський камінь, схожий на випічку. Так, у 2014 році марсохід Opportunity знайшов камінь, білий зовні та червоний усередині, який вчені порівняли з пончиком із желе.