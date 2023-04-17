Схожих на Землю планет у Всесвіті може бути більше, ніж вважалося – вчені

Дослідники називають наявність води на таких планетах «майже неминучою».

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі заявили про те, що схожі на Землю планети можуть бути більш поширеними у Всесвіті, ніж вважалося до цього. Дослідники вивчили формування молодих екзопланет з атмосферами з водню та океанами розплавленої магми. За їхніми словами, присутність води на них "майже неминуча", повідомляє New Atlas.

Схожих на Землю планет у Всесвіті може бути більше, ніж вважалося – вчені
Схожих на Землю планет у галактиці може бути більше, ніж вважалося
© NASA

Однією з перешкод на шляху розуміння того, скільки землеподібних планет існує в нашій галактиці, є те, що ми знаємо лише один приклад подібної планети. І ми на ній живемо, інформує ZN.ua.

Найважливішою особливістю, яка відрізняє Землю від інших планет, є наявність на ній великої кількості води в рідкому стані, обов'язкової умови появи життя. Згідно з сучасними гіпотезами, воду на нашу планету занесли астероїди, комети або космічний пил. Цей механізм передбачає рідкісне поєднання кількох обставин, тому вважалося, що землеподібні планети з рідкою водою можуть бути доволі рідкісними.

Але нове дослідження показало, що екзопланети з рідкою водою можуть бути не такими рідкісними, як вважалося до цього. Насправді вони можуть бути доволі поширені у Всесвіті.

Висновки вчених ґрунтуються на вивченні кам'янистих екзопланет, знайдених біля червоних карликів. Дослідники провели математичне моделювання того, як відбувається взаємодія матеріалів на молодих екзопланетах з водневою атмосферою та магматичними океанами.

Моделювання показало, що водень розчиняється в магмі, де він взаємодіє з киснем з утворенням води. Вважається, що такі умови звичайні для планет, подібних до Землі, а значить, і поява води на них може бути звичайним явищем.

Моделювання також показує, що більшість води на Землі могла бути отримана «в домашніх умовах».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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