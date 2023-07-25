Цього тижня до Землі дуже близько підійде великий астероїд

За попередніми даними, жодної небезпеки для планети він не становить.

NASA попередило про те, що незабаром із Землею зблизиться астероїд, який рухатиметься на неймовірній швидкості. Як повідомляє Hindustan Times, зближення космічного каменю з планетою очікується 27 липня, інформує ZN.ua.

Цього тижня до Землі дуже близько підійде великий астероїд
До Землі летить великий астероїд
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

На даний момент вченим відомо про приблизно 1,3 мільйона астероїдів. І один із них незабаром підійде дуже близько до Землі.

Це космічний камінь 2018 BG5, він пролетить повз планету на відстані 4,1 мільйона кілометрів, рухаючись на швидкості понад 30 тисяч кілометрів на годину. Хоча відстань видається величезною, вона відносно невелика, враховуючи розміри небесного тіла.

Астероїд належить до групи Аполлонів – астероїдів приблизно одного розміру, які постійно перетинають орбіту Землі в міру обертання навколо Сонця. Вони були названі на честь астероїда 1862 Аполлон, який був відкритий в 1930 році.

Вчені оцінюють діаметр 2018 BG5 в 50 метрів, тобто його розміри можна порівняти з літаком. Незважаючи на те, що NASA розглядає як потенційно небезпечні астероїди діаметром більше 96 кілометрів, дрібніші космічні камені також можуть бути небезпечними для Землі. Це стало очевидним, коли на планету впав Челябінський метеорит діаметром 18 метрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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