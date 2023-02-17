Вчені знайшли неподалік Сонячної системи схожу на Землю планету

Надалі вони сподіваються знайти й інші екзопланети у системі, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли неподалік Сонячної системи схожу на Землю планету
Екзопланета знаходиться на відстані 72 світлових років від Землі
© Европейская Южная Обсерватория

Міжнародна група вчених заявила про виявлення схожої на Землю екзопланети, що знаходиться на відстані 72 світлових років від нас. Вона отримала позначення K2-415b, повідомляє Space.com.

Екзопланета обертається навколо червоного карлика K2-415, знайти її вдалося в архівних даних телескопа "Кеплер", а підтвердити відкриття - за допомогою даних телескопа TESS. Хоча K2-415b не є найближчою до Землі екзопланетою, за космічними мірками, вона знаходиться дуже близько до нас.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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