Вчені знайшли неподалік Сонячної системи схожу на Землю планету

Міжнародна група вчених заявила про виявлення схожої на Землю екзопланети, що знаходиться на відстані 72 світлових років від нас. Вона отримала позначення K2-415b, повідомляє Space.com .

Екзопланета обертається навколо червоного карлика K2-415, знайти її вдалося в архівних даних телескопа "Кеплер", а підтвердити відкриття - за допомогою даних телескопа TESS. Хоча K2-415b не є найближчою до Землі екзопланетою, за космічними мірками, вона знаходиться дуже близько до нас.